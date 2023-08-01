〈陸港盤後〉 中國7月製造業景氣再陷萎縮 A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周二（1 日）收盤同步走低，滬指小跌，利空中國 7 月財新製造業採購經理人指數（PMI）降至 49.2，時隔兩個月景氣再度萎縮。

滬指周二收盤微跌，報 3,290.95 點，深成指跌 0.36% 報 11,143.23 點，創業板指跌 0.58% 報 2,223.8 點。兩市成交額合計人民幣 9,567 億元，「北向資金」淨流入 48.54 億元。

鋼鐵、燃氣、電力、煤炭、石油等資源股集體拉升，稀土、CPO、黃金等族群表現活躍，建築、旅遊餐飲、家居、零售、醫藥、釀酒、房地產、汽車等類股齊跌。

香港恒生指數周二收盤跌 0.34% 報 20,011.12 點，恒生科技指數跌 0.26% 報 4,538.1 點。

據財新網周二報導，中國 7 月財新製造業 PMI 為 49.2，較 6 月低 1.3 個百分點，時隔兩個月景氣再次萎縮。

上述數據與國家統計局並不同調。官方 7 月製造業 PMI 小幅上行至 49.3，較 6 月高 0.3 個百分點，連續四個月處於 50 以下萎縮區間。

財新製造業 PMI 各分項數據顯示，6 月製造業需求疲弱，供給隨之收縮。當月製造業新訂單和生產指數分別寫下 1 月和 2 月以來新低。受訪企業反映，近期市況疲弱，客戶需求相應下降，新訂單在連續增長兩月後再度減少。受此影響，製造商產出也輕微收縮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月製造業景氣降至萎縮區間，宏觀景氣低與經濟下行壓力大，仍是不爭事實。中共中央政治局定調，當前經濟運行面臨新挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費帶動經濟成長的基礎性作用。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。

王喆認為，目前貨幣政策對供給端的提振效果有限，針對需求側的積極財政政策，應成為優先選項。

《彭博》經濟學家舒暢和朱懌則說：「出口很難救經濟復甦，6 月中國出口的降幅擴大至兩位數，下半年前景堪憂。 美國、歐元區及日本的製造業 PMI 7 月仍處於萎縮區間，這對需求來說是壞消息。」