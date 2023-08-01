〈財報〉ZoomInfo Q2獲利略高於預期 但下修全年財測 盤後崩跌17%以上

商業搜尋引擎公司 ZoomInfo 周一 (31 日) 公布第二季獲利略高於預期，但下修全年財測且未作出任何解釋，引起盤後股價崩跌 17% 以上。

ZoomInfo (ZI-US) 周一下跌 0.78%，盤後重挫 17.29%，報每股 21.15 美元，不計盤後變動，今年迄今股價仍下跌 15% 以上。

全年財測關鍵數據

營收範圍：12.25 億美元至 12.35 億美元 (先前為 12.75 億美元至 12.85 億美元)

調整後 EPS：每股 99 美分至 1 美元 (先前為每股 99 美分至 1.01 美元)

非 GAAP 自由現金流：4.45 億美元至 4.55 億美元 (先前為 5.07 億美元至 5.17 億美元)

ZoomInfo 下調全年營收範圍和非 GAAP 自由現金流，也縮減全年獲利範圍區間。

ZoomInfo 還宣布擴大執行庫藏股 5 億美元。

Q3 財測預期關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：3.09 億美元至 3.12 億美元 vs. 3.258 億美元

調整後 EPS：24 至 25 美分 vs. 25 美分

Q2 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：年增 16% 至 3.086 億美元 vs. 3.109 億美元

調整後 EPS：26 美分 vs. 23 美分

GAAP EPS：9 美分

執行長 Henry Schuck 聲明指出，公司再次實現營收成長、獲利能力提升且產生自由現金流的一個季度。