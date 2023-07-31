MIH聯盟攜手BlackBerry 強化軟體平台應用

MIH 開放電動車聯盟 (MIH Consortium) 今 (31) 日宣布與 BlackBerry 簽署合作意向書(MOU)，MIH 電動車平台將把 BlackBerry QNX 及 BlackBerry IVY 列為優先採用的軟體平台。

此次合作，BlackBerry 將授權 MIH 聯盟使用 BlackBerry QNX 系列產品以及雲端 AI 平台 BlackBerry IVY，包括 QNX 軟體開發平台、QNX 中介軟體技術，以及用於系統級整合、性能優化和解決方案驗證的專業工程服務。

MIH 執行長鄭顯聰表示，透過與 BlackBerry 深入合作，藉由其豐沛的軟體解決方案，讓 MIH 車款的軟體平台更加多元，打造更多創新的應用服務，因應電動車開發、物流運輸、叫車服務等智慧城市各個情境下的需求。

BlackBerry 物聯網總裁 Mattias Eriksson 表示，BlackBerry QNX 致力幫助客戶和合作夥伴加速其軟體開發作業外，也能提升安全性，同時亦降低了總體成本，加入 MIH 開放電動車聯盟行列後，期待能幫助 MIH 實現加速電動車產業轉型的願景。

MIH 聯盟表示，致力打造 Open 及 Agnostic 的電動車生態圈，BlackBerry 在車載系統領域具有高市占率，強強聯手後，勢必為聯盟打造下世代電動車注入豐沛的軟體資源。

目前 MIH 聯盟積極打造主攻 B2B2C 市場的 MIH 系列車款，包括三人座小車 Project X 以及商用車如卡車、貨車的開發計畫，展現工作小組及夥伴合作成果並推動技術落地。

MIH 聯盟也將在 10 月份站上全球三大車展之一的 Japan Mobility Show，屆時不僅將對外展示 Project X Demo Car 實體車，更會首度揭露整合三大核心：電動商用車、車隊管理、能源及碳管理的智慧運輸平台。