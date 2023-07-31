〈台積電ESG〉台積電慈善基金會首辦高中職就業博覽會 逾1.2萬名學子受益

台積電 (2330-TW) 慈善基金會積極以多元學習資源培力偏鄉，除導入科普實驗室 Action 強化學子科學素養、推廣技職速效培訓與職業引路計畫助其發掘自我潛能外，為使高中職學子更近距離接觸多元產業、提升職涯競爭力，擴大職業引路計畫規模，攜手教育部國民及學前教育署、6 地縣市政府於今年首辦「高中職就業博覽會」，截至 7 月，6 場博覽會總計逾 1.2 萬名學子受益。

「高中職就業博覽會」透過職業探索、就業媒合二大主題活動，聯合 324 家在地企業提供超過 7000 個就業機會，協助學子評估未來發展與媒合職缺。

台積電慈善基金會長期關注並投入偏鄉教育品質提升及就業發展，2021 年與 104 人力銀行股份有限公司合作啟動職業引路計畫，號召逾百位職人拍攝職涯分享影片並打造專屬網站，鼓勵學子尋找適性方向；今年進一步規畫高中職就業博覽會，設計職業探索、就業媒合二大主題活動，雙軌資源協助學子及早錨定目標、獲得更多元的就業選擇。

台積電慈善基金會以高中職就業博覽會促進青年人才與企業人力需求的雙向溝通及媒合，今年參展企業包括製造工程、科技電子、住宿餐飲及服務零售等產業，預計明年持續號召更多企業夥伴加入、擴大與政府單位合作，同時強化與教師及家長的互動交流，並引導國中學子進行職業探索，做為未來選擇高中或高職的重要參考，期望透過共同發揮產官學力量，激發學子學習潛能、適性揚才，培養一生受用的職涯專業能力。