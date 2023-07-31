鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至19.37元，預估目標價為390元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.37元上修至19.37元，其中最高估值23.19元，最低估值16.68元，預估目標價為390元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23.19
|30.29
|35.41
|最低值
|16.68
|21.6
|29.18
|平均值
|19.77
|26.68
|31.61
|中位數
|19.37
|26.77
|31.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|109,625,000
|118,754,160
|130,274,950
|最低值
|97,619,000
|113,403,010
|123,430,000
|平均值
|101,070,560
|115,381,800
|126,296,330
|中位數
|99,903,370
|114,133,300
|125,184,040
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|31.62
|33
|17.24
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。