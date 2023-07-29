鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-2.4元，預估目標價為20.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.45元上修至-2.4元，其中最高估值-1.95元，最低估值-4.78元，預估目標價為20.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 -1.95 1.85 2.32
最低值 -4.78 -1.44 -1.23
平均值 -2.68 0.03 0.63
中位數 -2.4 0.15 0.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 255,942,080 300,306,480 325,781,020
最低值 223,449,770 235,500,020 250,351,640
平均值 246,092,500 271,478,000 285,814,010
中位數 247,816,000 266,079,730 279,963,800

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.39 6.44 0.36 -2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 246,792,674 370,685,141 270,955,381 268,791,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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