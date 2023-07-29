鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-2.4元，預估目標價為20.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.45元上修至-2.4元，其中最高估值-1.95元，最低估值-4.78元，預估目標價為20.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.95
|1.85
|2.32
|最低值
|-4.78
|-1.44
|-1.23
|平均值
|-2.68
|0.03
|0.63
|中位數
|-2.4
|0.15
|0.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|255,942,080
|300,306,480
|325,781,020
|最低值
|223,449,770
|235,500,020
|250,351,640
|平均值
|246,092,500
|271,478,000
|285,814,010
|中位數
|247,816,000
|266,079,730
|279,963,800
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.39
|6.44
|0.36
|-2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
|268,791,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。