鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至15.69元，預估目標價為381.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.69元上修至15.69元，其中最高估值16.3元，最低估值14.35元，預估目標價為381.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.3
|19.04
|21.9
|最低值
|14.35
|16.27
|20.41
|平均值
|15.57
|17.91
|20.99
|中位數
|15.69
|18.37
|20.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|85,308,000
|95,142,550
|106,102,000
|最低值
|80,449,070
|87,024,000
|97,120,250
|平均值
|82,610,640
|91,488,950
|102,986,660
|中位數
|82,448,990
|91,883,390
|104,326,590
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.64
|8.44
|9.07
|8.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
|55,401,047
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。