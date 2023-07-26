盤後速報 - 智邦(2345)下週(8月2日)除息7.5元，預估參考價387.0元

智邦(2345-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

以今日(7月26日)收盤價394.50元計算，預估參考價為387.0元，息值合計為7.5元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

智邦(2345-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。近5日股價上漲1.52%，台灣加權指數下跌0.17%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/02 394.50 7.4998 1.9% 0.0
2022/08/04 253.0 5.9987 2.37% 0.0
2021/08/09 332.5 6.4956 1.95% 0.0
2020/07/23 247.0 6.1903 2.51% 0.0
2019/07/11 133.0 3.9984 3.01% 0.0

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