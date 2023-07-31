盤後速報 - 凱美(2375)下週(8月7日)除息1.5元，預估參考價62.8元

凱美(2375-TW)下週(8月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月31日)收盤價64.30元計算，預估參考價為62.8元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

凱美(2375-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子電機製品及其生產設備器材零件類；通信器材零件類；。光學之電子器材零件類；電容器生產設備類；。電容器及其零件材料類；電阻及其零件材料類。近5日股價上漲2.5%，台灣加權指數上漲1.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/07 64.30 1.5 2.33% 0.0
2022/06/29 56.2 2.0 3.56% 0.0
2021/09/01 102.0 2.0 1.96% 0.0
2020/06/22 36.2 0.5 1.38% 0.0
2019/07/12 45.8 3.0 6.55% 0.0

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞