盤後速報 - 義隆(2458)下週(8月7日)除息3.07元，預估參考價113.43元

義隆(2458-TW)下週(8月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.07元。

以今日(7月31日)收盤價116.50元計算，預估參考價為113.43元，息值合計為3.07元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為類神經網路及模糊處理器,數位訊號處理器。八位元精簡指令微控制器,特定用途積體電硌。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌2.6%，台灣加權指數上漲1.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/07 116.50 3.06926 2.63% 0.0
2023/03/30 102.5 3.06926 2.99% 0.0
2022/07/07 120.0 13.8117 11.51% 0.0
2021/07/22 193.0 9.0 4.66% 0.0
2020/06/15 126.5 6.5 5.14% 0.0

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