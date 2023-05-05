【量大強漲股整理】這件事決定外資是否回頭買超!?四月營收跟第一季季報決定台股五月走勢!

美股昨晚持續震盪，道瓊工業下跌 286.5 點，那斯達克下跌 58.93 點，費城半導體下跌 15.74 點，雖然美股下跌，但時盤後蘋果公布財報優於預期，並宣布買進 900 億美元庫藏股! 蘋果財報整體營收、獲利都優於華爾街預期，其中 iPhone 銷售意外強勁，並宣布執行 900 億美元庫藏股，季度股息提高 4%，這樣的成績單也讓蘋果盤後上漲 2%，美股早盤期貨電子盤也因此上漲。
昨晚的台積電 ADR 也逆勢上漲 0.96%，台股今天開高後受制於季線約 15638 點的壓力，拉回平盤下整理，尾盤小拉高終場小漲 17.04 點日 K 收一十字線，周 K 線則是連 2 紅小漲 46.89 點，本周台股行情呈現小幅區間整理盤，這對台股不是壞事，上周我們就說過，台股最好的方式就是以時間換取空間，讓 5 日線跟 10 日均線走平後翻揚，台股多頭就有機會重新展開攻擊，目前 5 日均線已經翻揚，下周開始 10 日均線扣抵將連續扣 15600 點以下，台股如能站穩 15600 點，短期均線將開始有助漲力道! 接下來晚上還要公布非農就業數據，下周開始台股重點擺在上市櫃 4 月營收將在 10 號之前公佈完畢。還有季報將在 5 月 15 後前公布，台股將回歸財報數字好壞!
看一下三大法人外資賣超 5.24 億元連續 3 賣超；投信買超 4.93 億元連 7 買；自營商賣超 6.94 億元。三大法人合計賣超 7.33 億元。外資賣超幅度很小，如果美元指數能跌破 100，預計外資就有機會回頭買超!
另外 520 前政策偏多的股票也可能會有所表現，包含軍工、儲能節電、生技族群，短線上都可望持續有所表現。而 AI 科技大廠微軟宣布要跟超微合作開發 AI 晶片，超微股票跳漲 6%，這項消息也激勵 AI 相關股票有所表現，AI 概念股是一個長線的題材，未來 3~5 年相信 AI 的概念股仍是中長期值得投資的方向!
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