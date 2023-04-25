永光卡位MicroLED菁英隊 拚成為主要產業材料供應商

永光 (1711-TW) 積極擴大電子化學材料布局，目前 Mini LED 光阻劑已穩定出貨國內 LED 領導廠商，光阻劑開發實力也獲得認可，成為台灣 MicroLED 國家隊的一員，目前 Micro LED 光阻劑開始銷售，力拚成為主要製程材料供應商。

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 聯合四大協會與多家業者，共同成立 MicroLED 菁英陣隊，串聯國內上游半導體、中游面板、下游出海口完整產業鏈，橫向鏈結包括先進材料、半導體製程、精密設備、LED、背板、封裝測試等國內外供應鏈。

而永光憑藉光阻劑技術實力也成為國家隊的一員，永光 LED 包含漿料與各製程光阻劑，公司指出，目前 Mini、Micro LED 的正型與負型光阻劑為主要銷售產品，漿料比重仍較低。

永光表示，Mini LED 光阻劑已穩定出貨給國內 LED 領導廠商，已開始有營收貢獻，而 Micro LED 光阻劑技術、品質具備競爭力，期望成為主要製成材料供應商。

永光總經理陳偉望表示，目前材料技術能力佳，未來有機會也出貨給中國、南韓廠商，公司認為，Micro LED 趨勢具備成長性，但未來市場大小則要觀察終端產品的應用擴增程度，屆時相關材料營收才會更顯著。

永光去年電子化學品營收比重 15%，其中光電產業比重占 4 成，光電包含面板與 LED 業漿料、顯影液與光阻劑等；半導體佔 6 成，包含前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑與感光聚醯亞胺 (PSPI) 等材料，以及碳化矽研磨漿料、拋光液等。