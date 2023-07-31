中國暑期檔電影市場火熱 連續40天人民幣破億 總票房突破120億

中國暑期檔電影市場火熱，截至周日（30 日）下午 6 時，電影市場當日票房已經突破人民幣（下同）3 億元，為票房連續第 40 天突破 1 億元，寫下中國電影史上最長紀錄。

據《證券時報》報導，燈塔專業版的數據顯示，今年暑期檔總票房（含預售）已經突破 120 億元。按照目前趨勢來看，今年暑期檔電影票房前十名將由國產片全包。

暑期檔（6-8 月）檔期長、容納影片多，是一年中觀影高峰時刻，一般暑期檔佔全年票房的比重可達 30% 左右。貓眼專業版的數據顯示，6 月 1 日～7 月 30 日，觀影人次、場均人次、平均票價均較 2019 年暑期檔出現二位數增長。

其中，7 月電影總票房突破 83 億元，超過 2019 年 10 月單月票房，刷新除春節檔當月外單月票房紀錄。

有四部影片單月票房突破 10 億元，分別為《八角籠中》、《消失的她》、《長安三萬里》、《封神第一部》。

目前暑期檔票房排行第一的是《消失的她》，上映 39 天總票房超過 35 億元，遠高於市場原估的「7.5 億～9.8 億元」。

另一部大幅高於市場預期的是《八角籠中》，業界人士預測總票房不到 10 億元，但目前《八角籠中》已經突破 20 億元，成為中國影史上第 31 部票房破 20 億元的電影。

財通證券指出，暑期檔上半程中，《消失的她》、《八角籠中》等電影表現搶眼，一方面反映市場觀影需求旺盛，另一方面反映優質影片的提振作用。後續電影市場表現主要取決於優質影片供給，暑期檔後半程隨著《超能一家人》、《巨齒鯊 2》等重點影片定檔上映，有望延續暑期票房。

值得一提的是，今年暑期檔打破以往好萊塢電影一家獨大的局面，國產電影競爭力持續增強，包含中國古典文化內容的題材更受歡迎。在暑期檔熱門影片中，《封神第一部》、《長安三萬里》等無不向古典文學借力，前者代表中國電影工業化的新水準，後者用 48 首唐詩帶動暑期「學習型觀影」走紅。這兩部電影為中國電影取材闖出新道路。