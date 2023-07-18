暑期檔總票房突破人民幣88億 中國電影市場迎全面復甦

燈塔專業版的數據顯示，截至週一（17 日）7 時，中國暑期檔上半程（6 月 1 日～7 月 17 日）總票房達到人民幣（下同）88.26 億元，超越 2018 年同期的 73.16 億元，刷新暑期檔上半程票房紀錄。

《消失的她》、《八角籠中》、《長安三萬里》位居暑期檔票房前三名，影片《消失的她》票房衝到 33.67 億元，超過《我不是藥神》同期的 25.43 億元，成為中國影史暑期檔上半程票房冠軍。

業界人士預測，電影票房有望衝上 150 億元，這意味著中國暑期檔有望重歸百億級。

路演宣發是 2023 年暑期檔上半程電影市場火爆的重要因素之一。今年第 1 季，《流浪地球 2》、《中國乒乓》等影片啟動全國高校巡迴路演宣發模式，取得良好效果。《消失的她》在暑期檔之初就在武漢、上海等八座城市展開巡迴路演。《長安三萬里》更是走「定點」路線，結合影片特點和文化特質，前往江油、武漢、商丘等地進行十餘場路演宣發。

從暑期檔下半場定檔情況來看，仍有較大票房釋放潛力。國產片方面，神話史詩大片《封神第一部》將在 7 月 20 日上映，開心麻花出品的喜劇片《超能一家人》，將在 7 月 21 日上映，黃渤、王一博主演的劇情片《熱烈》，定檔於 7 月 28 日。此外，在 8 月份，科幻冒險動作片《巨齒鯊 2：深淵》，張藝興、金晨主演的犯罪劇情片《孤注一擲》，周冬雨、劉昊然主演的劇情片《燃冬》，也將陸續與觀眾見面。

受益於今年暑期電影熱潮，港股市場上多數電影公司再度走強，其中 IMAX CHINA(01970-HK) 7 月以來的漲幅超過 36%。A 股市場方面，影視概念股今年來平均勁漲 29.14%，大幅領先大盤，其中上海電影 (601595-CN) 、奧飛娛樂 (002292-CN) 、康德影視的漲幅均超過 100%。

目前 A 股中電影電視製作類股票共有 25 檔，18 家已公布 2023 年中報業績預告，其中有八家公司業績預告報喜。中國電影 (600977-CN) 預估上半年淨利潤為 2.8 億～3.8 億元，較去年同期暴增 1,287.12%～1,782.52%；扣非後淨利潤為 2.6 億～3.6 億元，激增 631.92%～836.50%。

西部證券預測，隨著國產片定檔節奏恢復常態，進口片陸續引進，2023 年電影市場有望迎來供需雙振，全年總票房預估介於 450 億～500 億元，回到 2019 年 70%～80% 的水準。