百健以65億美元收購Reata 增加罕病療法組合

百健 (Biogen)(BIIB-US) 表示將以約 65 億美元收購生物技術公司 Reata Pharmaceuticals (RETA-US)，以擴大其罕病藥物市場占比。

經由這筆交易，百健將獲得總部位於德州 Plano 的 Reata 最近獲准的藥物 Skyclarys，用於治療罕見的遺傳性疾病，這種疾病會對神經系統造成漸進性損害。

Skyclarys 是唯一獲批治療弗里德賴希共濟失調症的藥物。在美國，大約每 50000 人中就有一人患有這種疾病。

Reata 股票在周五盤前交易停牌，而百健股價下跌約 3%。

百健 CEO 維巴赫 (Christopher Viehbacher) 在聲明中表示：「我們相信百健擁有加速向世界各地患者提供 Skyclarys 的基礎。」

百健表示，它將考慮口強罕見疾病、免疫學和神經精神病學領域的交易，以擴大阿茲海默病藥物 Leqembi 之外的產品組合。

該公司將支付 Reata 每股 172.50 美元現金，比該公司最後收盤價溢價 58.9%。

包括債務在內，這筆交易對 Reata 的估值約為 73 億美元。

百健預計將利用現有現金為此次收購融資，並以發行定期債務輔助。