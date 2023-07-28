智冠打造遊戲音樂創作基地 瞄準中日韓遊戲商推專屬主題曲

智冠 (5478-TW) 今 (28) 日參展上海 ChinaJoy，董事長王俊博表示，集團從遊戲開發到線下數位行銷，具備一站式服務，而遊戲除視覺表現，沉浸式音樂體驗也是關鍵，公司「遊戲音樂創作基地」為遊戲量身創作專屬主題曲、結合遊戲特色，也期望透過此次展覽將音樂服務向台灣、中國、日本、韓國遊戲商。

王俊博表示，過去遊戲音樂大多使用 MIDI 數位合成音源，雖然便利卻也有所限制，透過樂手演繹更能呈現音樂層次與豐富性，這也是集團投入音樂發展的初衷，希望藉由音樂創作讓產品表現更富生命力。

另外，王俊博提到，有了無線耳機出現，就可以讓手遊的音樂更多變化，就可以使用雙聲道方式搭配遊戲讓音樂有所變化。

智冠也在音樂創作基地建立 6+1 多軌同步錄音室，透過多軌模式讓各種樂器能同時錄製，可容納百人交響樂團及合唱團，民樂、交響樂或是民樂與西樂、樂團與 MIDI 相互融合，呈現別具特色的音樂作品。

智冠表示，音樂基地製作團隊則由華人遊戲音樂教父蔡志展總監領軍，專任製作人、作曲家、音效師、錄音師組成黃金陣容，並攜手高雄市管樂團、六藝樂集等優秀樂團實錄演奏，涵蓋各種音樂風格。

智冠集團擁有豐富的遊戲產業經歷，曾參與《倚天屠龍記》、《鹿鼎記》、《尋秦記》、《金庸群俠傳 Online》、《武林群俠傳 Online》、《黃易群俠傳 Online》等上百款知名遊戲作品的音效配樂創作，引領 30 年遊戲音樂風潮。