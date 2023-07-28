上汽和奧迪聯手 加快電動車開發 中國汽車業再傳捷報

繼德國汽車大廠福斯宣布入股小鵬 (XPEV-US) 後，中國汽車業再傳捷報，上汽集團 (600104-CN) 在周四（27 日）表示，已與奧迪公司簽署諒解備忘錄，加快上汽奧迪電動車開發。

據《華爾街見聞》報導，上汽說，基於長期以來建立的互利共贏合作關係，以及各自強大的創新技術實力，上汽和奧迪將積極拓展合作的深度與廣度，發揮協同效應，快速、高效推出下一代電動車型，以進入新細分市場。

上汽和奧迪合作已久，此次關於電動車的合作也是早就傳出風聲。

7 月初，奧迪要向中國車廠購買電動平台授權的消息傳得沸沸揚揚。比亞迪 (002594-CN) 、吉利 (00175-HK) 及上汽智己都成了緋聞對象。奧迪中國頗為「曖昧」的回應，讓市場好奇，這家曾經的「中國豪車之王」會和誰牽手，打響翻身戰？

很快地，上汽副總裁、總工程師祖似杰在 7 月 20 日說：「上汽和奧迪達成共識，雙方將透過合作，加快電動車開發。大家一致認為，中國汽車市場正在經歷前所未有的巨大轉型，因此，我們將進一步深化戰略合作，開啟合作新篇章，為實現雙贏提供保障。」

接近上汽人士表示，上汽與奧迪的合作方式多元，技術許可、共同開發等，在每個項目中都可能有不同合作方式。熟悉奧迪人士則透露，在智慧駕控解決方案、電動平台等方面，奧迪希望和上汽有更多合作，在造型設計等方面，奧迪則保持自己的格調。

讓業界人士感慨的是，在燃油車時代，中國車廠一直都是學徒，在新能源時代，中國汽車製造商的身份已然出現轉變。無論是豐田與比亞迪成立合資公司，抑或奧迪與上汽合作開發電動車，新能源車已經顛覆傳統汽車工業。

上汽和奧迪的合作，並不是本周中國汽車界唯一大事。福斯周三宣布，將透過增資投資小鵬 7 億美元，以每股美國存托憑證 15 美元的價格，買入小鵬約 4.99% 股權。雙方完成交易後，福斯將獲得一個小鵬董事會觀察員席次，並成為第三大股東。前兩大股東是小鵬共同創辦人何小鵬與阿里巴巴。

根據雙方達成的技術框架協議，在合作初期階段，雙方將面向中國中型車市場，共同開發兩款福斯品牌的電動車款，並於 2026 年推出。