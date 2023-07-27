福斯砸7億美元入股 小鵬股價一度飆漲40%

德國汽車大廠福斯計劃投資中國電動車製造商小鵬 (XPEV-US) 7 億美元，並在中國共同開發電動車，激勵小鵬在美國股價周三（26 日）盤中一度暴漲逾 40%，收盤飆漲超過 26%。

福斯將透過增資投資小鵬 7 億美元，以每股美國存托憑證 15 美元的價格，買入小鵬約 4.99% 股權。雙方完成交易後，福斯將獲得一個小鵬董事會觀察員席次，並成為第三大股東。前兩大股東是小鵬共同創辦人何小鵬與阿里巴巴。

根據雙方達成的技術框架協議，在合作初期階段，雙方將面向中國中型車市場，共同開發兩款福斯品牌的電動車款，並於 2026 年推出。

據《第一財經》報導，知情人士透露，福斯與小鵬在去年第 4 季就已經展開談判；福斯和小鵬將根據小鵬 G9，聯手打造首款車型，小鵬將貢獻整車平台，以及智慧座艙和駕駛系統，福斯則提供全球領先的工程和供應鏈能力。

《華爾街見聞》則報導，此次交易將使福斯在中國的合作夥伴數量增至四家，凸顯中國製造商從向外國合作夥伴學習，轉向向其提供技術和設計支持。

福斯中國區業務管理董事 Ralf Brandstaetter 表示：「我們正在加速拓展本土電動車產品組合，同時為下一步的創新變革做好準備。與小鵬攜手，讓我們在中國的關鍵技術領域有了另一個強有力的合作夥伴。」

何小鵬則說：「福斯和小鵬汽車將互相分享智慧電動車的技術，和世界一流的設計及工程能力，並相互學習。」

一家車廠管理層人士認為，此次合作是福斯與小鵬雙贏。福斯此前已經在電動化方面投資數百億歐元，受限於智慧座艙和高階智駕的能力，福斯在華電動車業務銷量表現不如預期。福斯與小鵬合作，既能彌補福斯的缺陷，更有望盤活福斯在中國市場的業務。

在福斯和小鵬牽手之際，其正努力扭轉在中國市場銷量下滑的局面。今年上半年，福斯在中國的電動車銷量下滑。目前特斯拉和比亞迪在中國市場遙遙領先，因為他們更擅長生產符合中國消費者偏好的電動車，並擁有適應本地市場的技術和軟體。