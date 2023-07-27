避免利益衝突 金管會擬修法禁保險總座同行兼職

杜絕利益衝突，金管會今 (27) 日預告修法，增訂保險業總經理或關係人不得兼任保險業董監或總經理，但如果是政府直接或間接指派，則不受此限。

金管會表示，為強化保險業對其負責人資格條件、兼職限制及應遵行事項之管理，並參酌對金控、銀行負責人資格條件及兼職限制相關規定，研議保險業負責人準則部分條文修正草案，將於近期辦理預告。

根據金管會公告內容，此次修正準則主要有三大重點。

首先，因犯竊盜、贓物罪受強制工作處分的規定，經大法官宣告違憲，因此刪除保險業負責人因犯竊盗、贓物罪受強制工作處分的消極資格條件。

增訂保險業總經理本人或其關係人同時擔任其他保險業之董 (理) 事、監察人 (監事) 或總經理，推定有利益衝突之規定。

金管會表示，政府直接或間接持有 100% 持股的銀行持有保險業股份，並可能有負責人兼任情形，則可排除適用利益衝突的相關規定。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，保險業負責人具備相關資格條件與應遵行準則，適用對象涵蓋壽險、產險及再保險業，至於保經代則有保經代管理規則可遵行，因此不適用前述準則。

蔡火炎還說，目前經初步清查，尚無任何保險業總經理會因增訂條款而受影響。

另外，金管會此次也增訂，當保險業負責人發生第 3 條所定消極資格而應予解任或當然解任情事，當事人應立即通知保險業、保險業知悉後應主動處理等事項。