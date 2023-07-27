神達投控旗下神雲攜神通資料 前進越南Intel Solutions Day拓當地市場

神達投控 (3706-TW) 旗下子公司神雲科技，與神通資科合作，參與英特爾越南 Intel Solutions Day，藉此與當地重要系統整合商、雲端服務業者等潛在客戶交流，擴大當地布局。

神雲科技主要提供從雲端與邊緣運算解決方案與服務，產品線包含從 7 月開始由 Intel 資料中心解決方案事業部 (DSG) 承接的產品與業務、TYAN 伺服器、5G ORAN 伺服器，高效能與 AI 伺服器，資料中心產品，智慧工廠及智慧零售 IPC 系統。

而神雲科技與神通資科合作，藉由其優異與豐富經驗的系統整合能力，提供從 AIoT 智慧城市、智慧交通、智慧工廠以及智慧安全等不同範疇完整解決方案。此外，透過第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器內建多種加速器，支援 8 通道 DDR5 記憶體、PCIe 5.0 和 CXL 等多種特色，滿足企業當今與未來的運算需求。

Intel Solutions Day 的活動透過主題演講、交流會議，分享台灣在資料中心的發展經驗，以及創造與當地重要系統整合商、電信服務商、製造商、雲端服務業者和金融業者的媒合機會，促進台灣生態系接軌國際、拓展更多商業發展的可能性。