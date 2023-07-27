〈旅天下將登錄興櫃〉王文傑談子公司掛牌 鼓勵超越雄獅

雄獅 (2731-TW) 轉投資旅天下將登錄興櫃，為疫後首家掛牌旅行社，雄獅董事長王文傑表示，期藉資本市場的力道強化發展擴張的力道，並希望隨著旅天下走向資本市場，創造台灣服務業的高附加價值，鼓勵未來超越雄獅。

王文傑指出，台灣過度依賴資訊、科技和製造業，「不是不好也不是抱怨」，而是認為一個國家在產業鏈上也不能缺少服務業，此次期藉旅天下走到資本市場的機會，進而提升台灣服務業的附加價值。

王文傑強調，雄獅有很大的生態系空間，可從台灣發展到海外，而旅天下的成功則在於營運模式的正確性，是台灣獨創，即便有類似者，界線也無法如旅天下嚴謹，旅天下是平台化串接資訊、供應鏈上游，並令下游消費者產生需求，過去經驗證明非常成功，鼓勵未來能超越雄獅。

旅天下總經理李嘉寅進一步說明，全台有近 7 成出境旅遊通路市場，仍掌控在近 3000 家的中小型旅行社手中，主要是因小型旅行社具備豐厚區域脈絡關係，且業務集中於客製化包團，然而，地方旅行社營運規模相對小的有痛點，且不少地方旅行社已出現二代接班狀況。

因此，旅天下力拚建立產品加盟平台，提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，同時聯合全台在地旅行社，整合地方旅遊資源、人脈，利用加盟商的多元通路與多樣客群，來推廣產品。