〈旅天下將登錄興櫃〉總座：需求很強 估2年加盟翻倍至百家

雄獅集團 (2731-TW) 旗下旅遊業者旅天下 (6961-TW) 今 (27) 日舉行興櫃前法說會，預計 7 月 31 日登錄興櫃，旅天下表示，不僅今年營收有望達疫前水準，明年也有望續寫新高，旅天下總經理李嘉寅表示，預計 2 年內全台通路、產品的加盟皆翻倍達到百家，「沒有為什麼，就是需求很強」。

旅天下成立於 2015 年 3 月，是疫後復甦第一間興櫃的旅行社，採同業加盟模式擴大經營規模，提供有「通路加盟」與「產品加盟」，而自營產品主要與低成本航空、外籍航空合作，以及獨家包機，主打提供具特色的旅遊產品。

旅天下今年以來已單月包下日本花卷、函館共 3888 席次，目前冬季航班開放預訂，函館、花卷機位賣況熱絡，訂單已收至明年第一季。

同時，旅天下正加強布局東南亞版圖，如熱門的越南峴港、富國島等，皆有加入包銷行列。

由於 6 月營收已超過疫前同期近 20%，旅天下預估，今年營收可望達疫情前水準，展望明年拚續寫新高。

旅天下產品型態涵蓋國內外旅遊團體行程、個人自由行機票訂房、企業商務出差、企業獎勵旅遊，以及量身訂做的專案客製產品，日本線占上半年營收占比達 55%，目標未來獨包將越來越多。

另一方面，李嘉寅提到，上半年長程線占營收比重已近 15%，對未來發展長程旅遊的空間相當有信心。

旅天下疫後大舉展店，至今全台有 35 家通路加盟門市，產品加盟商則有 50 家，目標 2 年內通路、產品的加盟皆達到百家，更預計將加盟平台計畫推及全球各地，主攻新南向商機。