鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-2.66元，預估目標價為20.32元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.84元上修至-2.66元，其中最高估值-1.93元，最低估值-4.78元，預估目標價為20.32元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.93
|1.88
|2.14
|最低值
|-4.78
|-2.8
|-1.23
|平均值
|-2.98
|-0.38
|0.34
|中位數
|-2.66
|-0.8
|0.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|261,557,310
|305,820,270
|311,339,230
|最低值
|223,449,770
|235,500,020
|250,351,640
|平均值
|244,629,560
|268,029,180
|279,524,760
|中位數
|243,011,000
|263,079,440
|268,709,350
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.39
|6.44
|0.36
|-2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
|268,791,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。