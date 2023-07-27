台燿、台光電、楠梓電後，印刷電路板新強棒是誰？

一個熱門產業裡個股間的輪動和輪漲，幾乎可說是能最快速掌握利潤的方式之一，首先鎖定強勢熱門的產業，比如現在的印刷電路板公司，金居 (8358-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW)、楠梓電 (2316-TW)，每一檔都是日成交量上萬張的股票，而且技術面格局強勢連連創高。

金居 7/25 漲停展開波段多頭趨勢，聯茂 7/25 漲停後震盪回測出現可低接的機會，台燿 7 月連連創高漲幅驚人，不到一個月接近一倍漲幅。台光電更不用說了，從 5 月中開始漲，到現在仍在漲，今天甚至跳空直接鎖漲停。楠梓電 7/17 漲停後就開始量滾量強攻上漲，幾乎頭也不回二個禮拜漲了快一倍。

但是說完這些已經漲多的印刷電路板股票，投資朋友想知道的應該是後面還有哪一檔有強勢創高的利潤空間。個股的輪動只要選對股票，看族群裡其他股票在漲，剩下還沒漲的搭配技術面線型，並設好風險控管，就是你的獲利機會。我們團隊特別挑出的就是富喬 (1815-TW)，富喬從 2022 年 8 月 24 號的高點 15.45，還有 2023 年 6/16 的高點 15.2，兩個壓力高點形成的盤整壓力區，是波段多頭趨勢展開的觀察點位，只要突破就有機會出現強勢上攻。

7/25 和 7/27 皆收盤大漲超過 7%，且價漲量增已蓄積力量，做好發動多頭趨勢的準備。越過 15.45 元的壓力區高點，就很大機會展開強勢上攻。

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