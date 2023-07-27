新加坡地鐵公司率團訪問裕隆裕電 合作首批充電樁投入運作

裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電今 (27) 日指出，與新加坡地鐵公司 (SMRT) 旗下子公司騰越 (Strides) 組成的 ChargEco 充電聯盟，首批電動車充電樁正式投入運作，而 SMRT 也率團來台訪問，深化雙方合作關係。

SMRT 新加坡地鐵集團主席佘文民今率團參訪合作夥伴裕電俥電 (YES Charging)，雙方對合作標得的新加坡指標充電樁標案建置，表達進展滿意，首批電動車充電樁正式投入運作。

ChargEco 與裕電俥電去年底合作，標得新加坡政府公共電動汽車充電站標案，將在 369 個公共停車場提供電動汽車充電服務。

ChargEco 由騰越和 YTL Power Seraya 合資成立，去年底與 Airetec 和裕電俥電組成聯盟，在新加坡公共停車場充電樁案為聯盟第一個合作案，現已在當地建置超過 100 個充電站。

對於 SMRT 新加坡地鐵集團到訪，裕電俥電介紹充電站基礎設施採用的先進技術及系統整合營運，透過 YES! 來電 APP，引導電動車主便利查找、使用充電樁功能。

裕電俥電強調，營運對應有二輪、四輪和電動巴士等不同車種的充電需求，提供「在家充電、在外補電」的充電生活圈解決方案，累積有台積電、Volvo、保時捷、現代、中華、中油等企業夥伴，今年預計達成 4000 支汽車充電樁的建置，並已著手充電漫遊平台整合，目標在解決電動車主尋找充電站的痛點，透過充電整合建構電動車生態系。