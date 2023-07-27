〈陸港盤後〉 福斯入股小鵬 港股應聲大漲

中國 A 股市場三大指數周四（27 日）收盤同步走低，滬指跌 0.2%，原因是中國 6 月工業利潤下降 8.3%，但德國汽車大廠福斯入股小鵬 (09868-HK) 的消息，激勵港股恒生科技指數勁揚近 3%。

滬指周四收盤跌 0.2% 報 3,216.67 點，深成指跌 0.41% 報 10,923.77 點，創業板指跌 0.32% 報 2,184.1 點；兩市成交額合計人民幣 7,800 億元，「北向資金」淨流入 37.47 億元。

半導體、媒體、券商、地產等類股走低，汽車族群逆勢走高，鋼鐵、釀酒、銀行、保險等類股上揚。

香港恒生指數周四收盤大漲 1.41% 報 19,639.11 點，恒生科技指數勁揚 2.9% 報 4,341.19 點。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，6 月規模以上工業企業利潤較一年前下滑 8.3%，降幅比 5 月縮小 4.3 個百分點。

今年 1～6 月，全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣 3.38846 兆元，較去年同期降 16.8%，降幅也比 1～5 月縮小 2.0 個百分點。

港股之所以大漲，利多是福斯將透過增資投資小鵬 7 億美元，以每股美國存托憑證 15 美元的價格，買入小鵬約 4.99% 股權。雙方完成交易後，福斯將獲得一個小鵬董事會觀察員席次，並成為第三大股東。前兩大股東是小鵬共同創辦人何小鵬與阿里巴巴。

小鵬在美國的股價周三收盤勁漲 26.66%，周四在香港的股價收盤也應聲驟漲近 34%。

根據雙方達成的技術框架協議，在合作初期階段，雙方將面向中國中型車市場，共同開發兩款福斯品牌的電動車款，並於 2026 年推出。

據《第一財經》報導，知情人士透露，福斯與小鵬在去年第 4 季就已經展開談判；福斯和小鵬將根據小鵬 G9，聯手打造首款車型，小鵬將貢獻整車平台，以及智慧座艙和駕駛系統，福斯則提供全球領先的工程和供應鏈能力。

