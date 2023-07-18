鴻海傳將斥資880億盧比 在印度南部設廠生產iPhone零件

《印度時報》(Times of India) 報導指出，印度南部卡納塔卡邦省 (Karnataka) 政府表示，鴻海集團 (2317-TW) 將斥資 880 億盧比 (超過 10 億美元) 在當地設廠，用來生產 iPhone 零件。

鴻海此前承諾於印度狄瓦那哈里鎮 (Devanahalli) 的班加羅爾機場 (Bengaluru international airport) 附近設立 iPhone 組裝廠，由當地政府提供 300 英畝土地，投資額估達 1370 億盧比。

據了解，位於卡納塔卡邦省的新廠，將負責生產 iPhone 所需的螢幕、外殼等零件，並供應給鴻海位於狄瓦那哈里鎮的組裝廠。省政府將提供 100 英畝土地做為設廠之用。

由鴻海集團旗下工業富聯 (FII) 執行長鄭弘孟 (Brand Cheng) 率領的代表團，周一 (17 日) 赴印度議會大廈 (Vidhana Soudha) 與卡納塔卡邦省省長 Siddaramaiah 會面，針對此事宜進行討論，其他出席會議的還有卡納塔卡邦省大中型企業廳長 M.B. Patil、資訊科技與生物科技廳長 Priyank Kharge 以及其他高級官員。

Siddaramaiah 向鄭弘孟保證，將從杜姆古爾 (Tumakuru) 附近的日本工業園區撥出 100 英畝土地，幫助鴻海建設新廠。

Patil 表示，州政府將提供全面合作，此投資項目可望創造 1.4 萬個工作職位。Siddaramaiah 也在會中表示，將提供所需的人力資源，同時鼓勵鴻海在卡納塔卡邦省推動智慧手機以外的投資項目。