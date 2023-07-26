益張Q2毛利率走揚到22%助獲利翻揚 上半年EPS達2.14元

全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 今 (26) 日公布最新財報，第二季營收 3.35 億元，毛利率走高到 22.21%，單季稅後純益躍升到 4920 萬元，每股純益達 1.47 元，同時，受第二季獲利挹注，益張上半年稅後純益 7126 萬元，每股純益達 2.14 元，下半年大型客戶拉貨動能回升中。

益張 2023 年第二季營收 3.35 億元，毛利率 22.21%，爲掛牌以來單季次高，季增 2.92 個百分點，年增 2.31 個百分點，單季稅後純益 4920 萬元，季增 1.19 倍，年減 37.76%，每股純益 1.47 元。

益張表示，今年第二季毛利率有所回升，主要是受惠於產品結構優化，廠內自製效能提升及瓶頸製程效率改善有明顯成效，而使今年第二季毛利率提升到 22.2%，來到上櫃以來次高點。

益張 2023 年上半年營收 6.47 億元，毛利率 20.8%，年增 2.93 個百分點，稅後純益 7126 萬元，年減 49.48%，每股純益達 2.14 元。

益張指出，全球經貿動能趨緩態勢下，終端需求緊縮，客戶端持續進行庫存調整，加上去年同期比較基期偏高，導致今上半年營收較去年同期大幅下滑，其中以置物架標準品及商店設備系列商品影響較大。與去年相比，今年度銷售動能稍不足，但疫情解封如同一場及時雨，醫療相關產業復甦，推升醫療照護系列產品成長幅度將近一倍，對於 2023 年的毛利率結構有相當程度的助益。

展望 2023 年下半年，隨著客戶庫存調整接近尾聲，主要大客戶的拉貨動能回溫，公司認為營運谷底已過，業績可望逐季平穩回升，益張審慎樂觀態度面對未來挑戰。