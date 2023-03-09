益張去年獲利創新新高EPS 6.53元 擬配發每股4.5元股息

全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 今 (9) 日公布去年財報，稅後純益 2.19 億元，創新高，年增 75%，每股純益 6.53 元，擬配發去年股利每股 4.5 元現金股息，也同創新高，依今天益張收盤價 58.4 元計算，現金殖利率達 7.7%。

益張 2022 年第四季營收 3.27 億元，毛利率 19.97%，季增 1.36 個百分點，年增 1.37 個百分點，稅後純益 1437 萬元，季減 77.55%，年減 57.74%，單季每股純益 0.43 元。

益張 2022 年全年營收 17.02 億元，毛利率 18.4%，年增 0.1 個百分點，稅後純益 2.19 億元，創新高，年增 75%，每股純益 6.53 元。益張主管指出，去年獲利創下歷史新高，主要是因本業維持穩健成長，另受惠新台幣匯率貶值，對公司本業及業外獲利都產生正面幫助。。

益張表示，2023 年上半年需求偏保守，置物架產品需求疲弱，客戶仍以去化庫存為首要，預計情況將逐月改善，庫存朝健康水準邁進，審慎樂觀看待下半年需求有機會逐步回溫。在新冠疫情逐步解封下，高附加價值系列產品第一季出貨量持續攀升，是助攻公司產品毛利率結構在市場動能放緩之際仍保持成長軌跡的關鍵。

益張並認為，隨著新冠疫情趨緩，台灣開放國境，益張持續拓展新產品及新客戶開發機會。整體展望今年在產品結構優化，以及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，毛利率將有機會提升，營收則將等待客戶庫存持續去化及新產品開發機會，中長期營運展望維持穩健成長。