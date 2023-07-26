鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.1元，預估目標價為380元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.24元下修至14.1元，其中最高估值15.64元，最低估值13.86元，預估目標價為380元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.64
|17.47
|20.06
|最低值
|13.86
|15.84
|18.43
|平均值
|14.4
|16.67
|19.13
|中位數
|14.1
|16.63
|19.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35,240,000
|39,364,180
|44,305,250
|最低值
|33,493,000
|37,033,000
|42,276,000
|平均值
|34,274,290
|38,510,160
|43,412,390
|中位數
|34,066,340
|38,804,920
|43,737,540
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.22
|10
|7.47
|6.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,574,800
|25,530,706
|17,886,170
|15,645,253
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。