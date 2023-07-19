鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估上修至14.61元，預估目標價為380元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.61元上修至14.61元，其中最高估值15.64元，最低估值13.86元，預估目標價為380元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.64
|17.56
|20.18
|最低值
|13.86
|16.14
|18.72
|平均值
|14.57
|16.92
|19.18
|中位數
|14.61
|16.91
|18.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35,240,000
|40,427,900
|45,675,000
|最低值
|34,410,390
|38,980,000
|44,084,000
|平均值
|34,990,170
|39,607,250
|44,901,910
|中位數
|35,060,600
|39,533,160
|44,891,100
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.22
|10
|7.47
|6.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,574,800
|25,530,706
|17,886,170
|15,645,253
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。