揮別首季谷底 台光電Q2賺進10億元 上半年EPS達4.45元

高階銅箔基板 (CCL) 廠台光電 (2383-TW) 今 (26) 日公布最新財報，2023 年第二季揮別首季的營運谷底，稅後純益回升到 10 億元，季增 1.08 倍，年減 7.61%，單季每股純益 3 元。2023 年上半年稅後純益 14.8 億元，每股純益 4.45 元。

台光電 2023 年第二季營收 91.8 億元，毛利率 27.51%，季增 6.15 個百分點，年增 4.5 個百分點，稅後純益回升到 10 億元，季增 1.08 倍，年減 7.61%，單季每股純益 3 元。

台光電 2023 年前 6 月營收 165.4 億元，毛利率爲 24.77%，年增 0.78 個百分點，2023 年上半年稅後純益 14.8 億元，年減 38.5%，每股純益 4.45 元。

台光電指出，第三季因美系大廠將推出新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類產品屬於企業支出，需求比較不受到景氣的影響，在 AI server 需求持續提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，台光電對今年營運抱持審慎樂觀的態度，出貨量可逐季增加。

台光電指出，AI server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛相繼設計導入，在高速運算網通及 AI server 相關材料持續出貨帶動下，2023 年網通類產品營運將延續強大成長動能。

台光電指出，台光電方面與北美最大印刷電路板材料和印刷電子材料代理商 Insulectro，簽定全北美銷售 / 服務協議；這次與 Insulectro 合作，台光電力面將成為所有亞洲同業唯一擁有整個北美地區提供台光電高性能銅箔基板生產、物流及客服能力的全方位能力，對營收及全球市佔率有重要助益。

同時，台光電子將在馬來西亞檳城設立首座東南亞製造工廠，以強化企業長期韌性。該生產基地位於檳城科學園北部，占地近 1.7 萬坪。建設將分兩個階段進行，第一期月產能為 45 萬張，第二期將視需求適時再增加 45 萬張至 90 萬張總月產能。第一期規劃於 2023 年第三季開始動工，新工廠將於 2025 年初開始量產，該廠將為全球及本地客戶提供服務，為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

台光電去年每股配發 8.5 元現金股息，預計在 8 月 24 日除息交易，現金股利預計於 9 月 22 日發放。