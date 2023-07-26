〈陸港盤後〉 市場靜候今夜Fed利率決議 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周三（26 日）收盤同步走低，滬指跌 0.26%，美國聯準會（Fed）將在台北時間周四凌晨 2 點宣布利率決議，市場普遍預期央行官員將升息 1 碼，使利率升至 22 年高點。

滬指周三收盤跌 0.26% 報 3,223.03 點，深成指跌 0.47% 報 10,968.98 點，創業板指跌 0.08% 報 2,191.17 點；兩市成交額合計人民幣 7,922 億元，「北向資金」淨流入 5.15 億元。

環保、建築、鋼鐵、建材等類股走高，零售、醫藥、保險、農業等族群齊揚，媒體、汽車、半導體、家電等類股同步走低。

香港恒生指數周三收盤跌 0.36% 報 19,365.14 點，恒生科技指數跌 0.91% 報 4,218.83 點。

《彭博》調查顯示，華爾街九家投銀一致認為，Fed 本次將升息 1 碼。這代表基準利率將達到 5.25～5.50%，為 Fed 自 2022 年初以來第 11 度升息，而 Fed 主席鮑爾記者會的談話將是觀察重點。

多數 Fed 官員 6 月都預期今年還會再升息兩次。因此，投資人將仔細推敲鮑爾口中所謂 9 月「活的」（live）會議可能長什麼樣子。Fed 預定 9 月 19～20 日開會。

《彭博》美國首席經濟學家 Anna Wong 認為，近期經濟數據似乎持續支持美國經濟「軟著陸」的論點，聯邦公開市場委員會（FOMC）不太可能在這個時候攪局，鮑爾將採取觀望姿態，在 9 月跳過升息。

此外，美國參議院周二以壓倒性票數通過一項立法修正案，要求美國公司向聯邦機關通報對中國半導體、人工智慧（AI）等技術的投資情況。

上述立法是由賓州民主黨參議員 Bob Casey 與德州共和黨參議員 John Cornyn 共同提出，是他們在上屆國會提出的更新版本，此舉對拜登政府施加壓力，要求政府儘快頒布對中國技術的投資限制措施。