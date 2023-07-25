鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)目標價調降至28.5元，幅度約5.26%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華夏(1305-TW)提出目標價估值：中位數由28.5元下修至28.5元，調降幅度5.26%。其中最高估值31元，最低估值23元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予華夏(1305-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。
華夏(1305-TW)今(25日)收盤價為22.1元。近5日股價下跌2.44%，相關塑膠類指數近5日下跌1.06%，台灣加權指數下跌1.73%，股價波動與大盤表現同步。
最新相關新聞
- 盤後速報 - 華夏(1305)下週(7月27日)除息0.3元，預估參考價22.55元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為27元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)目標價調降至28.75元，幅度約6.96%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為29元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為29.5元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。