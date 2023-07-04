鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)目標價調降至28.75元，幅度約6.96%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對華夏(1305-TW)提出目標價估值：中位數由28.75元下修至28.75元，調降幅度6.96%。其中最高估值31元，最低估值23元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予華夏(1305-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀0位。
華夏(1305-TW)今(4日)收盤價為23.6元。近5日股價下跌0.42%，相關塑膠類指數近5日下跌5.02%，台灣加權指數上漲0.15%，股價波動與大盤表現同步。
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為29元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為29.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為30元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為29.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為29.75元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。