寬魚國際下半年演唱會齊發 《一個王力宏》台北站9月登場

寬魚國際 (6101-TW) 下半年將舉辦王心凌海外巡迴演唱會、羅志祥泰國與澳門演唱會等，王力宏《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會也將於 9 月 9、10 日在台北小巨蛋登場，同時，寬魚也積極開拓演藝與文創版圖，將與湖南衛視合作電視大戲《另一種藍》、由旗下藝人「仔仔」周渝民出演男主角，下半年營運動能強勁。

寬魚國際疫後表現亮眼，累計上半年營收已達 3.15 億元，年增逾 6 倍。下半年更積極開拓演藝與文創版圖，將投資校園電影及經營廣告項目。電視劇方面，與湖南衛視合作電視大戲《另一種藍》，由寬魚國際旗下藝人「仔仔」周渝民出演男主角，以景德鎮為題材，題材新穎，預計會掀起新一波「戲劇 + 文化」新劇種。

至於演唱會市場方面，寬魚國際除澳門解封後的定期演唱會演出，梁靜茹瀋陽的《2023 當我們談論愛情梁靜茹世界巡迴演唱會》加場也火速完售。下半年將會舉辦王心凌海外巡迴演唱會、羅志祥泰國與澳門的演唱會等。

《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會台北站，寬魚國際特邀香港演唱會之父金廣誠出任演唱會總監，連同香港的燈光設計師團隊，以及香港著名舞台設計大師周炳坤，充分展現演唱會「ONE」的主題，用可單獨呈現也可合體的方塊為概念，創造出「許多的『一個』就是『每一個』」的全新台北舞台。演唱會將呈現音樂人的王力宏、以及音樂總監的王力宏，一如以往的才華橫溢、對自己吹毛求疵。

《ONE Leehom Wang 一個王力宏 》演唱會台北站也請來「吉他之神」Jamie Wilson 領軍，組成國際神級樂手的「天團」與力宏同台飆技。Jamie Wilson 自從 2006 年的《蓋世英雄 世界巡迴演唱會》開始，一直與王力宏合作無間。

貝斯手 Casey Subramaniam 是馬來西亞與新加坡赫赫有名的神級音樂人。鍵盤手 Aubrey Suwito 來自馬來西亞，除是演奏家，也是製作人與創作，獲獎無數。鼓手則是印度裔的 Sarah Thawer。