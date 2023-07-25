【熱門申購】最高價差達9200元！7月份最新3檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看今年 7 月最新可抽籤股票，有 (2630-TW) 亞航、(6443-TW)元晶、(6751-TW)智聯服務共 3 檔，其中 (2630-TW) 亞航，按 24 日收盤價計，潛在報酬率達 25.4%，即便投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上市增資個股：(2630-TW) 亞航

(2630-TW) 亞洲航空，成立於 1955 年，前身是二戰中名聞中外的飛虎隊所組成的空運隊，是台灣第一間民營專業飛機維修公司，股東有台糖與台翔航太，主要業務是發動機與附件維修、直升機、飛機維修，航空材料零件管理，包含民航機、軍機維修。

根據資料顯示，2021 年營收比重：零附件維修 36%、委外送修、航材買賣 29%、飛機維修 20%、其他 15%。本次增資資金用途: 償還銀行借款。以昨 (24) 日收盤價 43.9 元計，潛在價差達 8,900 元、25.4%。

上市增資個股：(6443-TW) 元晶

(6443-TW) 元晶太陽能科技成立於 2010 年，主要生產結晶矽太陽能電池，後來跨足太陽能電池模組製造業務，當前為台灣最大的太陽能模組、電池廠，公司主力產品有高效電池與模組。

資料顯示，2021 年營收比重：太陽能模組 99.6%，其他不到 1%。本次增資資金用途: 償還債款及充實營運資金。以昨 (24) 日收盤價 31.7 元計，潛在價差達 4,600 元、17.0%。

上櫃增資個股：(6751-TW) 智聯服務

(6751) 智聯服務成立於 2017 年，是宏碁旗下的系統整合廠，主要從事軟硬體產品、設備與資訊系統建置、整合、維運等服務。公司屬於資訊服務產業，故不受原料供應影響。

資料顯示，2021 年營收比重：系統整合佔 81%、其他服務 19%。公司產品銷售地區的比重為，台灣 92%、美洲 2%、亞洲 4%、歐洲 1%。同時也是鴻海 MIH 電動車聯盟的一員。

本次增資資金用途: 充實公司營運資金。以昨 (24) 日收盤價 99.2 元計，潛在價差達 9,200 元、10.2%。

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