〈第一金股東會〉第一金獲利連2年創新高 拓增海外營運規模衝獲利

為提升獲利動能，第一金 (2892-TW) 董事長邱月琴今 (16) 日表示，未來將透過全球布局擴增營運規模，並深化加值型跨境服務，提升海外業務動能。

第一金包括銀行、人壽等子公司去 (2022) 年都有獲利進帳，核心子公司第一銀行稅後純益逾 200 億元，母公司金控全年稅後純益 205.96 億元，獲利連續 2 年創歷史新高，每股稅後純益 (EPS)1.56 元。

邱月琴今天在股東會上致詞時說，過去一年第一金聚焦全球產銷鏈移轉及低碳轉型的趨勢，在落實法令遵循、內控制度、資訊安全及風險管理的基礎下持續創新，帶動金控及銀行去年獲利同創新猷，雙雙站上 200 億元水準。

在海外布局部分，邱月琴指出，一銀位於德國法蘭克福分行開業後，第一金在海外的據點高達 46 處，未來將持續透過全球布局擴增營運規模，深化加值型跨境服務，提升海外業務動能。

為因應多變的政經局勢，邱月琴表示，將密切關注金融市場的波動，在風險可控制的前提下，追求適度的成長，並打造穩固堅韌的經營體質及永續競爭力。

此外，第一金也期許成為淨零排放推手，透過具體減碳行動，以及與投融資對象議合，協助企業永續轉型，發揮金融業影響力，貫徹永續金融願景。