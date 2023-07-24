鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為27元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.36元，其中最高估值1.71元，最低估值1.17元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.71
|1.82
|1.99
|最低值
|1.17
|1.29
|1.5
|平均值
|1.38
|1.48
|1.77
|中位數
|1.36
|1.44
|1.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|67,622,760
|72,141,720
|77,468,160
|最低值
|57,636,000
|59,031,000
|67,263,820
|平均值
|61,218,770
|65,240,550
|73,475,900
|中位數
|60,075,000
|65,545,520
|74,585,800
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。