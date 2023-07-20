盤後速報 - 玉山金(2884)下週(7月27日)除權息0.57元，預估參考價25.45元

玉山金(2884-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.19元，股票股利0.38元，合計股利0.57元。
以今日(7月20日)收盤價26.60元計算，預估參考價為25.45元，權息值合計為1.15元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
玉山金(2884-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲1.93%，台灣加權指數上漲0.91%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|26.60
|0.18939
|0.71%
|0.37877
|2022/07/28
|29.35
|0.67
|2.28%
|0.6739
|2021/08/31
|27.85
|0.61
|2.19%
|0.6111
|2020/07/28
|28.95
|0.7911
|2.73%
|0.7969
|2019/07/25
|28.1
|0.709986
|2.53%
|0.71
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