盤後速報 - 玉山金(2884)下週(7月27日)除權息0.57元，預估參考價25.45元

玉山金(2884-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.19元，股票股利0.38元，合計股利0.57元。

以今日(7月20日)收盤價26.60元計算，預估參考價為25.45元，權息值合計為1.15元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

玉山金(2884-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲1.93%，台灣加權指數上漲0.91%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 26.60 0.18939 0.71% 0.37877
2022/07/28 29.35 0.67 2.28% 0.6739
2021/08/31 27.85 0.61 2.19% 0.6111
2020/07/28 28.95 0.7911 2.73% 0.7969
2019/07/25 28.1 0.709986 2.53% 0.71

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