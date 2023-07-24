鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為146元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.48元上修至6.54元，其中最高估值12.75元，最低估值3.29元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.75
|10.48
|12.66
|最低值
|3.29
|-7.07
|2.36
|平均值
|8.01
|2.47
|8.04
|中位數
|6.54
|2.69
|9.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|287,198,000
|271,512,000
|266,498,000
|最低值
|227,449,000
|210,800,000
|252,725,010
|平均值
|260,743,390
|247,223,540
|257,879,540
|中位數
|259,815,960
|250,059,300
|254,415,600
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。