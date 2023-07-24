盤後速報 - 大亞(1609)下週(7月31日)除權息0.58元，預估參考價37.95元

大亞(1609-TW)下週(7月31日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.48元，股票股利0.1元，合計股利0.58元。
以今日(7月24日)收盤價38.80元計算，預估參考價為37.95元，權息值合計為0.85元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
大亞(1609-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業。電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜。金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業。近5日股價上漲5.72%，台灣加權指數下跌1.46%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/31
|38.80
|0.48044
|1.24%
|0.096088
|2022/08/29
|23.35
|0.35
|1.5%
|0.6
|2021/10/13
|25.3
|0.35
|1.38%
|0.35
|2020/07/16
|11.15
|0.3028
|2.72%
|0.0
|2019/08/23
|10.05
|0.3
|2.73%
|0.4
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