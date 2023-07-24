盤後速報 - 大亞(1609)下週(7月31日)除權息0.58元，預估參考價37.95元

大亞(1609-TW)下週(7月31日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.48元，股票股利0.1元，合計股利0.58元。

以今日(7月24日)收盤價38.80元計算，預估參考價為37.95元，權息值合計為0.85元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

大亞(1609-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業。電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜。金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業。近5日股價上漲5.72%，台灣加權指數下跌1.46%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/31 38.80 0.48044 1.24% 0.096088
2022/08/29 23.35 0.35 1.5% 0.6
2021/10/13 25.3 0.35 1.38% 0.35
2020/07/16 11.15 0.3028 2.72% 0.0
2019/08/23 10.05 0.3 2.73% 0.4

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