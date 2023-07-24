網通廠四零四職場環境受肯定 獲HR Asia兩獎項

網通廠四零四 (Moxa) 今 (24) 日表示， 獲 HR Asia 今年亞洲最佳企業雇主獎和多元、平等和包容獎，兩項殊榮體現四零四在打造良好職場環境方面的卓越表現，並在多元、平等和共融等面向成功的實踐。

四零四台灣區總經理林世偉表示，這是公司 5 月獲得 Achievers 最佳職場全球 50 大企業及企業當責與績效精英獎後，再獲得雙料獎項，是對我們秉持以員工為中心、注重長遠價值、樂於分享，以及建立高參與度和歸屬感的企業文化，更是激發全體同仁群體動能的催化劑。

四零四成立以來致力形塑一個讓員工高度參與公司成長，並分享成果的職場環境，而這次以核心價值 (Core)、員工 (Self) 和團隊 (Group) 三大維度，以及員工參與度策略、員工獎勵、人才發展、職場多元／平等／包容、職場福祉、企業數位化等六項關鍵指標中均以高分獲獎。

四零四表示，公司重視多樣性，尊重不同背景、經歷和觀點，其中每年全球員工意見調查，給予每位員工發聲的機會，開放式溝通不僅賦予員工參與塑造公司未來發展的權利和機會，同時也為管理層和經營團隊提供了寶貴的反饋意見。

四零四表示，目前也透過績效評估來提供相關在職訓練，使同仁能持續提升管理力與績效水平，一起打造長期發展的共同願景和一致的戰略目標。

四零四持續提供多元的企業文化活動和員工獎勵計畫，積極促進員工福祉和提升同仁參與度，更邀請員工參與新企業總部大樓的空間設計，以期打造理想的工作環境和使用者體驗，助公司持續成長並奠定成功基礎。