鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至11.33元，預估目標價為120.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.33元上修至11.33元，其中最高估值12.46元，最低估值7.91元，預估目標價為120.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.46
|14.4
|12.63
|最低值
|7.91
|7.98
|7.89
|平均值
|11.03
|11.97
|10.76
|中位數
|11.33
|11.88
|11.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|54,329,000
|61,423,000
|55,770,480
|最低值
|44,314,000
|45,363,000
|44,029,000
|平均值
|50,854,060
|53,479,280
|50,114,000
|中位數
|51,659,950
|52,701,270
|50,542,530
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.47
|11.16
|11.24
|12.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,700,962
|56,924,059
|56,093,201
|56,120,587
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)目標價調降至120.5元，幅度約3.21%
- 盤後速報 - 瑞儀(6176)下週(6月27日)除息10元，預估參考價114.0元
- 中國封殺美光、蘋果新供應鏈名單、AI助攻台股攀一年高 本周大事回顧
- 〈台股盤前要聞〉蘋果新供應鏈名單出爐、楊金龍示警庫存調整延長 今日必看財經新聞
- 〈蘋果新供應鏈名單〉台廠五進五出 聯詠、華邦電首度入列
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。