周杰倫演唱會門票秒殺 原來「黃牛」的門票管道是這裡

「亞洲天王」周杰倫在中國天津的演唱會門票秒殺，不少網友表示又「陪跑」了，而「黃牛」票已經炒到人民幣（下同）15 萬元。業界人士表示，「黃牛」往往是從主辦單位手中拿到票。

據《第一財經》報導，周杰倫嘉年華巡迴演唱會天津站門票周二（18 日）開搶，一共有四輪搶票機會，分別對應四日場次。結果這次門票秒殺，很多歌迷沒搶到票。

在眾多歌迷都未搶到票的情況下，一些電商平台已經出現售賣周杰倫天津站門票的「黃牛」。此前甚至有人將兩張連座票炒到 15 萬元，相較下，大多數門票的價格落在 700～10,000 元。

從大牌流行歌手演唱會，到選秀明星演唱會，再到影視劇衍生的演唱會，人們都能在各種二手平台看到「黃牛」票。

那麼，「黃牛」票又是從哪裡來呢？一位「黃牛」透露，門票來源就是主辦單位。

一位不願具名的演唱會行業人士也說：「演唱會門票出來後，一般會流向幾個地方——演唱會團隊人員、主辦方團隊、當地歌迷會、官方網站、黃牛。」

該人士表示，「黃牛」往往是從主辦單位手中拿到票。由於監管機關對演唱會的票價有一定限制，而主辦單位透過「黃牛」售賣，就能夠把高價的責任「甩鍋」給「黃牛」。主辦單位提高官方官方售價，免不了要面對輿論壓力。

此外，電商平台上還出現提供代搶服務的人士。由於許多演唱會門票實行實名制，綁定身份證信息，客戶比較擔心直接轉讓門票的有效性，所以很多人傾向於找代拍。

「可以用你的號，給你錄屏搶票過程，純手工！失手不承擔精神損失費！沒搶到退全款！搶到了你立馬登錄，付款沒來得及付款的話，也是要給我代拍費的！不同要求不同價格來問！」一位代搶服務提供商表示：「專業團隊成功率非常高。」

這種代搶的價格大約一張 200 元～500 元，也有一些是非手工搶票的代搶，他們會藉助特殊軟體。