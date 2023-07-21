能源股已反彈上漲 巴隆：小心！莫追高

過去一周能源股大幅上漲，然而，《巴隆周刊》撰稿人 Jacob Sonenshine 表示，若投資者打算入場追高，恐得更加謹慎。

能源精選行業 SPDR 基金 ETF (XLE-US) 自疫情時期的谷底到去年的峰值呈現 3 倍跳，自 25 美元到 93 美元。期間，俄烏戰爭導致西方強權對俄羅斯實施制裁，引發全球石油供應下降，這也推動了收益。

過去一年，該 ETF 交易價格大致守在 60 多美元至 70 多美元的低位區間，一大原因是買家預期美國聯準會 (Fed) 正緩慢降低通膨，意味著升息將告一段落。

良好的經濟會支撐油價，即使只是對未來的樂觀情緒也會轉化為上漲。美國基準原油 WTI 原油自 6 月底每桶 67.50 美元漲至當前 76 美元的水準，漲幅約 12%，而這 12% 也讓該 ETF 上漲約 5%，自從 79 美元上漲至 83 美元左右。

《巴隆周刊》撰稿人 Jacob Sonenshine 認為，這樣的漲勢無法持續，原油期貨市場預計 2025 年油價將下跌至 60 多美元中段，因為 Fed 升息將對經濟需求產生延續的影響。

原油價格下行的預測令該 ETF 承壓，目前，該 ETF 的交易已經足夠疲軟，其技術趨勢看起來相當令人不安。

根據 FactSet，該 ETF 自 5 月初以來一直略低於 84.50 美元的 200 日移動平均線 (MA)，意味著股價沒有跟上長期均線步伐，表明投資者越來越沒有信心。

但可以肯定的是，價格下行就會為看漲油價的投資者提供進場機會，但股市下行也意味著對原油價格下跌的預期必須改變。

倘若油價前景仍舊烏雲密布，那麼股市恐怕也只能跟著崩潰，投資者可能要對健康狀況有一定程度的懷疑，方為合理。