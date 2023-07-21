〈能源盤後〉市場焦點在供需間不斷切換 油價收高

在前一交易日下跌後，原油期貨價格周四 (19 日) 上漲，係因主要生產商近期減產帶來支撐，交易商對能源需求前景依舊謹慎。

與此同時，由於炎熱的天氣預測提升供應前景更緊繃的可能性，天然氣價格大幅收高。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 28 美分或 0.4%，收每桶 75.63 美元，該期貨今日到期。

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 36 美分或 0.5%，收每桶 75.65 美元，該期貨轉為最近月 WTI 期貨。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 18 美分或 0.2%，收每桶 79.64 美元。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.74 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.66 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.9%，收每百萬 Btu 2.76 美元，創最近月天然氣自 6 月 30 日以來的最高水準。

石油供應與需求

Exness 中東和北非地區高級市場策略師 Wael Makarem 表示：「由於交易商的焦點不斷在供需方之間轉移，油價短期內恐持續波動。」

「沙烏地阿拉伯和俄羅斯的減產舉措一直得以推升油價至超出區間，並推動市場本月上漲，且可能在中期內繼續提供強勁的上行支撐。」他說。

今年下半年原油市場預期進入供應短缺，而沙烏地阿拉伯和俄羅斯已宣布減產。

SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 在報告中表示，在實物指標增強的引領下，原油市場近期已站穩腳跟，且與轉向短缺的步伐一致，若俄羅斯有持續削減供應的證據，漲勢很有可能會延續。「但要注意一點，以俄羅斯遵守規定的記錄來說，這可能是很大的假設。」

然而，今年迄今油價仍走低，係因市場擔心全球央行升息將引發經濟急劇下滑，以及對中國解封後的經濟復甦感到失望。

Makarem 認為，中國經濟復甦仍弱於此前預期，可能繼續影響需求預期。

但因通膨持續降溫，美國聯準會 (Fed) 可望終止升息週期，這被視為原油支撐力，令原油 7 月反彈走高。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/14 止) 美國商業原油庫存減少 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存下降 225 萬桶。

Makarem 認為，市場應該會關注下周美國的經濟數據，因為美國將發布 GDP 增長數據，Fed 則預計將決定利率。

天然氣漲勢

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，周四天然氣價格大漲，係因持續的高溫以及對天然氣供應「反季節需求」的預期不斷增強。

美國天氣預報顯示，未來 6-10 天全美大部分地區氣溫將高於正常水準。

Flynn 表示，若真如部分分析師預期，高溫持續到八月，加上美國鑽機數量持續下降，那麼今年冬天天然氣價格恐較市場先前預期更加昂貴。

EIA 周四公布，上周 (7/14 止) 美國天然氣供應量增加 410 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 480 億立方英呎。