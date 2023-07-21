〈貴金屬盤後〉美元、美債殖利率反彈 黃金從六周高點下滑

黃金期貨周四 (20 日) 收低，從周三的六周高點下滑，主要被美元和美債殖利率的反彈走勢拖累。

8 月交割的紐約黃金期貨下滑 9.90 美元或 0.5%，報每盎司 1970.90 美元。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「殖利率和美元略為反彈，因此黃金有些受到抑制。短期內要看到黃金漲上每盎司 2000 美元，會有點困難。」

美元周三升值，讓以美元計價的黃金承受一些壓力。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.5% 至 100.827，本周迄今上漲，但 7 月以來尚未收復所有失土。

美債殖利率回升，10 年期美債殖利率上升 11.5 個基點至 3.855%。當殖利率上揚，持有黃金的機會成本隨之增加。

Libertas 財富管理公司總裁 Adam Koos 說：「通膨持續降溫，我預期還會再降，但最近黃金最大的敵人不是通膨，而是利率和美元。隨著聯準會 (Fed) 快達到升息循環的終點，利率下降速度持續放慢，目前所有目光都鎖定美元。」

Koos 認為，若美元續升，黃金漲勢將停頓，並持續盤整，但美元崩潰，黃金今年可能收在空前新高。

美國周四公布，上周初領失業救濟金人數降至 22.8 萬人，為兩個月低點，顯示勞動力市場持續緊俏。

經濟學家普遍預期，Fed 下周可能啟動本次升息循環的最後一次升息。

另外，銅價周四逆勢小漲，SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 說，這主要受到兩個因素激勵，一個是中國人民銀行把基準利率維持在 3.55%，另一個是身為主要供應大宗商品給中國的澳洲，公布強勁的就業數據，就是這兩個亞太市場的最新發展提振了銅價。

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