美股重點新聞摘要2023年07月21日

今日操盤前瞻

日本 6 月 CPI

英國 6 月零售銷售

美媒：iPhone 15 Pro 新機上市初期恐供應不足 問題出在面板組裝

供應鏈消息人士透露，蘋果 (AAPL-US) 即將上市的新機 iPhone 15 Pro 和 Pro Max，在 9 月上市初期供給量可能很有限，問題和面板組裝有關，但不至於影響上市時間表。閱讀全文...

打擊寄生用戶效果慢 Netflix 盤中挫近 9%

影音串流媒體龍頭 Netflix 周四（20 日）盤中股價暴跌近 9%，此前該公司公布的上季財報顯示營收成長乏力，引發投資人對其打擊寄生用戶提振收入顯效期可能更加漫長的擔憂。閱讀全文...

美國 6 月成屋價格中位數創歷史次高

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）周四（20 日）公布的數據，美國 6 月成屋銷售總數年化 416 萬戶，不及預期的 421 萬戶，5 月前值為 430 萬戶。6 月成屋銷售月減 3.3%，不及預期的下跌 2.1%，5 月前值為下跌 0.2%。6 月成屋銷售年減 18.9%，也是 2009 年 6 月同期以來的最低迷銷售。閱讀全文...

美上周初領失業金人數降至 22.8 萬 寫兩個月來新低

美國勞工部周四（20 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.8 萬人，低於市場預期的 24.2 萬人與前值 23.7 萬人，創兩個月以來新低；上周續領失業金人數報 175.4 萬人，高於市場預期的 172.9 萬人，修正後前值為 172.1 萬人。整體數據表明，儘管就業成長放緩之際，企業對工人的需求依然強勁。閱讀全文...