【量大強漲股整理】AI股攻勢再起，有戲可期嗎?散熱大漲後，該留意誰?

美國三大指數收紅，焦點聚焦在蘋果，上外傳蘋果正在悄悄地開發生成式人工智慧（AI）工具，果蘋果收盤價衝破每股 195 美元，改寫歷史新高紀錄，讓相關 AI 的股票繼續走高，台股今日在 (2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創等 AI 指標股帶動下，指數開低走高，盤中一度大漲近百點，最高衝上 17211 點，不過短線上遇 5 日線 17223 反壓，午盤漲勢收斂，指數終場小漲 48.45 點，收在 17164.89 點，成交量 3151 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 53.59 億元；投信賣超 15 億元；自營商翻多買超 14.36 億元，三大法人合計賣超 54.23 億元。

台股在兩日回檔後，守穩萬七大關下，首度收紅 K 棒，但大盤成交量來到 3151 億元，縮至五日均量下，短線上量能不夠，要攻高不易，但就總經面觀察，美國 6 月 CPI 及 PPI 數據優於預期，降低投資市場對升息碼數的預期，加上消費者信心指數回升至 2021 年 9 月以來新高，減緩了經濟衰退的疑慮，台股在連日回檔後出現紅 K 棒，守穩萬七及月線下，沒有太過偏空看待的理由，高檔震盪仍偏多看待。

(2330-TW) 台積電，公布第二季營收 156.8 億美元，每股純益 7.01 元，表現優符預期。歷年同期次高，上半年營收 323.96 億美元，每股賺 14.99 元，資本支出維持不變 320-360 億美元，台積電公布第 2 季 5 奈米製程營收占比達 30%；7 奈米製程營收占比 23%。但先進製程營收達到全季晶圓銷售金額的 53%，台積電第 2 季各項財務指標，符合預期，台積電已提前度過景氣低谷，有機會在未來表現向上，指日可待。

個股方面，主流 AI 受惠股，AMD 執行長蘇姿丰昨直言，AI 仍在發展初期，預估未來 3-5 年時間，市場會達到 1500 億美元產值，而 AMD 台灣行目的在「攜手台灣的供應鏈廠商、客戶一起成功，AI 概念股回神，（3231-TW）緯創在分盤後強勢大漲 + 5%，（2382-TW）廣達，更大漲 + 6.57%，在創波段新高，來到 211 元大關! 除此之外外資也調升 (3231-TW) 緯創跟 (2382-TW) 廣達，目標價至 176 元及 260 元。

再來今日散熱族群更是強勢攻高! 我們在 7/18 周一，股市其皇后影音節目中

領先預告，AI 及網通接連回檔後，下個接棒的就是，熱商機受惠股。

所以我們點名的，散熱族群更是持續發動攻勢!

(2421-TW) 建準，昨日公告第 2 季 EPS 1.72 元、年增 43%，寫下單季歷史新高，在第 2 季獲利表現亮眼激勵下，強攻漲停價 125 元。

我們更是早就預告在前面!

【2421 建準】會員領先進場後連三天噴出兩根漲停!(附上簡訊為證)

都驗證佳螢經濟日報選股冠軍的實力!

想知道 AI 股攻勢在起下，還有【戲】可期嗎? 散熱股大漲之後，未來可以留意誰? 影片中分享給你知道!

今日影音

https://youtu.be/FrhaXe4RJrM

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7/20 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2421-TW) 建準

(3044-TW) 健鼎

(2382-TW) 廣達

(8033-TW) 雷虎

(6278-TW) 台表科

(3338-TW) 泰碩

(3588-TW) 通嘉

(3013-TW) 晟銘電

(2388-TW) 威盛

(3017-TW) 奇鋐

(2014-TW) 中鴻

(4763-TW) 材料 - KY

7/20 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6274-TW) 台燿

(4953-TW) 緯軟

(5340-TW) 建榮

(6227-TW) 茂綸

(6472-TW) 保瑞

(6125-TW) 廣運

(6811-TW) 宏碁資訊

(6187-TW) 萬潤

(3227-TW) 原相

(6275-TW) 元山

(6150-TW) 撼訊

(3141-TW) 晶宏

(1815-TW) 富喬

(4747-TW) 強生

(6158-TW) 禾昌

(3444-TW) 利機

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